Voetbalvelden zo geel als verdord gras? Niet in Tilburg: ‘Sproeien mag nog en we trainen op kunstgras’

Tilburger (21) overleden bij au­to-ongeluk in Turkije

TILBURG - De 21-jarige Erdem uit Tilburg is donderdagavond overleden bij een auto-ongeluk in Turkije. Het dodelijk ongeluk gebeurde in de stad Aksaray. Dat melden lokale Turkse media. De man zou samen met een 22-jarige vriend uit Waalwijk op vakantie zijn geweest in Turkije.

6 augustus