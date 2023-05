Vijf jaar na het verbod op de motorclub zitten oud-leiders van Satudarah weer vast

Wijk en voetbal­club wachten gespannen af. Wat gebeurt er met het olifanten­paad­je dat complex doormidden snijdt?

DONGEN - Eindelijk komt er duidelijkheid over het olifantenpaadje dat de accommodatie van VV Olympia’60 in Dongen splijt. De club wil het pad weg, maar bewoners niet. De gemeenteraad buigt zich over een oplossing.