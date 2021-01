Vierde aanslag op Poolse supers van familie Mahmoed: ‘De politie zit te slapen’

Scooterrij­der gewond bij val of aanrijding in Tilburg

31 december TILBURG - Een scooterrijder is op oudejaarsavond onderuit gegaan op de Vierwindenlaan in Tilburg. Daarbij raakte hij dermate ernstig gewond dat hulpdiensten een traumahelikopter opriepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen. Het is onduidelijk of hij gevallen is, of is aangereden.