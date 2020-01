Veul Gère, van fantasieloze meelaller naar carnavalskrakers met miljoenen kijkers: ‘Het blijft bizar’

Het zijn liedjes waarin ‘auto’s op alcohol lopen’, dingen ‘liever schuin erin dan recht d’r neffe‘ gaan. Hoe schrijf je zoiets? ,,Drank op tafel, in het begin was het redelijk fantasieloos. Alles was nieuw, dan is iets al snel leuk. Je zingt het in, hoort het terug en vindt het fantastisch. Veertien jaar later is dat toch anders.” Namen ze de eerste liedjes op in een schuur en op een afgeragd bedrijventerrein, nu boeken ze een professionele studio.



De laatste jaren zingen ze zelf. De refreinen en ‘lalala-stukjes’ met zijn allen, de coupletten met twee á drie man. De studio legt de stemmen over elkaar, zodat het net iets beter klinkt. Jasper: ,,Nog net geen autotune (muzieksoftware die is bedoeld om zangpartijen te corrigeren - Red.), wel magie. We zijn geen Gordons, maar we kunnen wel een beetje zingen.” Jaap schiet in de lach: ,,Jasper vindt dat hij goed kan zingen.” Iets later: ,,Toegegeven: hij is wel echt een performer.”



Ze schrijven alles zelf, zoeken de muziek uit. Urenlang YouTube afstruinen, zoeken naar hits uit andere landen. ,,Je kunt wel een nummer nemen uit de Top40, maar dat is te makkelijk. Wij jatten het dan nog een beetje moeilijk.” Veel nummers komen uit Portugal of Zuid-Amerika bijvoorbeeld. De Gròzzie was de Portugese hit ‘A garagem da Vizinha’. Ze lachen: ,,Dat gaat ook over de garage van de buurvrouw.”