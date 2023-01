Veul Gère speelt volle mainstagezaal 013 plat: ‘Briljant en legendarisch’

Kruispunt aangepast nadat bus tegen kunstwerk botste: ‘Lijkt erop dat chauffeur moest uitwijken’

TILBURG - Het lijkt erop dat het ongeluk waarbij een Arriva-bus in Tilburg tegen kunstwerk De Duikplank botste, is ontstaan doordat de bus uit moest wijken voor een invoegende automobilist. Om dat in de toekomst te voorkomen heeft de gemeente de belijning aangepast.

20 januari