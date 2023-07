Verwacht noodweer in Brabant zet streep door evenementen

Regenboog­vlag van 80-jarige vrouw van de muur gerukt: ‘Straks gooien ze nog mijn ruiten in’

TILBURG/BAARLE-NASSAU - Een regenboogvlag is zondagnacht met grof geweld van de muur getrokken bij een 80-jarige vrouw in Baarle-Nassau. Onbekenden probeerden de vlag vermoedelijk eerst in brand te steken, en toen dat niet lukte trokken ze de vlag met houder en al van de muur.