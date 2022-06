Vervallen loods Lange Nieuwstraat maakt plaats voor woonhofje, maar niet álle buren zijn blij

Met slagersmes bestormden jonge mannen uit Den Haag en Tilburg vol terras: ‘Klanten werden de stuipen op het lijf gejaagd’

Op klaarlichte dag besloten verdachte G. en zijn 18-jarige vriend uit Den Haag en Tilburg met mes en al een vol terras te bestormen in Den Haag. De 21-jarige Hagenaar zag daar een glinstering van een gouden ketting en die wilde hij hebben. Volgens het OM dook G. ‘als een ekster’ op de drager van de ketting en liet hij even later een terras ‘vol gewonden en compleet overrompelde, angstige mensen’ achter zich. De twee konden kort daarna in Tilburg worden opgepakt. Tegen G. is drie jaar cel geëist.

24 juni