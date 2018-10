Verrassingsoptreden Guus Meeuwis bij André Hazes: 'Ik blijf met familie Hazes verbonden’

Domper voor de gemeente Tilburg: tegenval­ler van 5 miljoen

26 oktober TILBURG - Kort voordat de Tilburgse raad zich over de begroting buigt, krijgt die een tegenvaller te verwerken van ruim vijf miljoen euro. Wethouder Oscar Dusschooten (VVD, financiën) maakt er melding van in een brief aan de gemeenteraad.