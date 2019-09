Vermiste dementerende man (76) uit Rijen weer terecht

Verkeers­over­last in Tilburg na storing in brug Wilhelmina­ka­naal voorbij

10:48 TILBURG - Een storing in de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal aan de Bosscheweg zorgde zaterdag voor verkeersproblemen in Tilburg. De brug was vast blijven hangen en stond half open. Rond 12.45 uur was de storing in de brug verholpen.