Vermalen autobanden op Tilburgse sportvelden, dat kan best volgens Raad van State

Protest­clown ‘Trammelant’ zit nog altijd elke dag bij pand Paleisring, voorstel tot mediation

TILBURG - De wethouder kwam langs, net als andere media. Want nog elke dag zit clown Trammelant op de stoep om te protesteren tegen de woonomstandigheden in de flat aan de Paleisring in Tilburg. Ook corporatie Woonzorg kwam langs, voor een extra controle aan de verwarmingen.

10:16