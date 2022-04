Verliefd op de hobo: ‘De klank is helder, maar prikt overal doorheen’

DEN BOSCH - Maaike Filmer (24) uit Tilburg speelt op dinsdag 26 april met het Nederlands Studenten Orkest in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. En dat doet ze op de hobo. ,,Je kunt er heel mooi emoties mee overbrengen.”

Je woont in Tilburg. Ben je ook een Tilburger?

„Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Eindhoven. Ik ben naar Tilburg gekomen voor mijn studie muziekeducatie aan de Fontys Hogeschool. Daarvoor heb ik de Pabo gedaan, en wilde mijn horizon verbreden. In het laatste jaar van die opleiding ben ik veel hobo gaan spelen.”

Hoe lang speel je al hobo?

„Daar ben ik mee begonnen toen ik negen jaar was. Mijn moeder zat in een harmonieorkest, en ik ging vaak met haar mee. Ik was betoverd door de klank van de hobo. Die is helder, maar prikt overal doorheen. Je kunt er heel mooi emoties mee overbrengen.”

Hoe ben je in het Nederlands Studenten Orkest terechtgekomen?

„Ik had er op school over gehoord, en ik had aankondigingen zien hangen. Een vriend van me die in het bestuur zit, had me uitgenodigd om auditie te doen. Volgend jaar moet ik afstuderen, dus nu kon het nog. Ik doe een minor waarin ik heel veel lessen hobo krijg. Daardoor voel ik me zeker genoeg op het instrument om mee te spelen.”

Kun je meer vertellen over het thema van het concert Staat sterk?

„Dat heeft er enerzijds mee te maken dat de culturele sector de afgelopen paar jaar niet sterk heeft kunnen staan. Daarnaast worden vrouwen extra in de spotlight gezet. Zo spelen we een symfonie van Louise Farrenc, uit de negentiende eeuw. In die tijd was er nauwelijks aandacht voor vrouwelijke componisten. Dit is een ontzettend mooi stuk, heel romantisch, met prachtige thema’s die door het hele orkest bewegen. We spelen ook een meer modern stuk van Henriëtte Bosmans.”

Op het programma staat ook een stuk van Ramin Amin Tafreshi uit Iran, een man.

„Dat klopt. Het is gebaseerd op een Iraanse vrouw, die als eerste opstond om te zeggen dat vrouwen hun stem moeten laten horen. Het is speciaal voor ons gecomponeerd. Met sopraan Elizaveta Agrafenina bouwen we op naar een emotioneel hoogtepunt. Staat sterk gaat over emancipatie.”

René van Peer