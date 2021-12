Verkoop stadion aan Willem II op haar na rond, grond blijft van gemeente

Goirlenaar Franck Horio ontvangt Britse erepenning

TILBURG - Koninklijke erkenning vanaf de andere kant van het kanaal voor Franck Horio uit Goirle. Hij ontving een erepenning voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de Nederlandse tak van stichting The Duke of Edinburgh’s The International Award for Young People, een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling voor jongeren.

