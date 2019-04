Verdachte plankjesdumper door het lint: ‘Dit is waarom boswachters bewapend moeten worden’

De Makerij Goes Boundless, Diessense dagbeste­ding in actie voor Zuid-Afrikaanse evenknie

11:41 DIESSEN - Het is Nol de Heyde ten voeten uit. Geheel toevallig stuitte hij tijdens een vakantie in Zuid-Afrika op een sociale werkplaats die grote gelijkenissen vertoont met zijn eigen dagbesteding De Makerij in Diessen. Maar waar het in De Makerij aan niets ontbreekt is het bij Boundless vaak behelpen. Daar gaan we iets aan doen, dacht De Heyde.