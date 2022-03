Verdachte op scooter reed ‘tikkie te snel’ en knalde met 108 per uur op vrachtwagen

Maawmuur gaat tijdelijk weg, maar komt zeker terug. ‘Deze muur hoort bij de stad’

TILBURG - De Maawmuur, die nu bij het Tilburgse stadhuis wordt verwijderd, komt zeker terug op een andere plek in de stad. Het kan zijn dat de roestkleurige muur opnieuw in de binnenstad opduikt, maar de kans dat het kunstwerk van cortenstaal een plek krijgt in een park of het buitengebied is minstens zo waarschijnlijk. Volgens wethouder Rik Grashoff (GroenLinks) komt voor de zomer helderheid over de toekomstige locatie.

9:13