Verdachte aangehouden na ongeluk waarbij auto over de kop sloeg op A58

D'n Opstoet trekt door regenachti­ge Kruiken­stad

15:52 TILBURG - Sneuwitje, alle 55 motto’s van de carnaval in Kruikenstad en een echte prinsessenwagen. D’n Opstoet in Tilburg ging zondag vooral aan de haal met het jubileum: 5 x 11. De reünie van de oud-prinsen bleef letterlijk achter: hun tractor(tje) had stukken.