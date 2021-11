Veiligheidsregio stuurt per ongeluk testtweet de wereld in: er viel géén brandende kerstboom op Tilburgs publiek

TILBURG - De Veiligheidsregio Midden-West-Brabant heeft vrijdagochtend per ongeluk een testtweet online gezet. In de tweet meldde de regio dat een grote brandende kerstboom op publiek op het Heuvelplein in Tilburg zou zijn gevallen. Volgens een woordvoerster was het posten van dit bericht een menselijke fout.

Het was even schrikken voor mensen die rond 08.50 uur op Twitter keken: de Veiligheidsregio had toen net de bewuste tweet de wereld in gestuurd. En dat was zeker niet de bedoeling, verklaart een woordvoerster: ,,Collega's waren dit scenario aan het oefenen. Het was niet de bedoeling om de tweet echt te plaatsen.” De tweet moest juist worden verstuurd in een interne omgeving.

“Deze ochtend werd door de regio geoefend met een overleg tussen hulpdiensten. Het is niet zo dat er op het Heuvelplein nu echt brandslangen worden uitgerold. We hadden vooral aandacht voor de afstemming met de verschillende hulpdiensten”, vult de woordvoerster aan.

Quote We proberen zo realis­tisch mogelijk te oefenen. Dat is hectisch. Woordvoerster Veiligheidsregio Midden-West-Brabant

Menselijke fout

Dat de tweet als onderdeel van de oefening écht online kwam, wijt ze aan een menselijke fout: ,,We proberen zo realistisch mogelijk te oefenen. Dat is hectisch. En soms lijken die nepwereld en de echte wereld op elkaar.” Zo kon het gebeuren dat het bericht op de echte twitterpagina werd geplaatst, in plaats van in een intern systeem.

Dit soort fouten zijn zeldzaam, maakt de Veiligheidsregio duidelijk. ,,Er wordt heel veel geoefend. Dat levert soms een risico op”, zegt ze. Waar gehakt wordt, vallen soms nou eenmaal spaanders: ,,We nemen nu geen extra maatregelen. Ik kan me niet herinneren wanneer zoiets de laatste keer fout is gegaan.” De woordvoerster denkt dan ook niet dat het per ongeluk verstuurde bericht slecht is voor de geloofwaardigheid van de Veiligheidsregio.

Zeven minuten online

Daar is de gemeente Tilburg het mee eens. De in het bericht genoemde gemeente neemt de Veiligheidsregio niets kwalijk. ,,We vinden het vooral belangrijk dat de medewerkers van de regio getraind worden”, verklaart de woordvoerster van burgemeester Theo Weterings, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. ,,Natuurlijk hopen we dat mensen niet geschrokken zijn, maar daar heb ik geen signalen van gekregen.”

Quote Zo’n bericht kan je wel meteen verwijde­ren, maar dat wil niet zeggen dat het echt weg is. Woordvoerster burgemeester Theo Weterings, Gemeente Tilburg

De tweet stond in totaal zeven minuten online, maar dat deert de gemeente niet: ,,Ze hebben snel na het plaatsen een excuustweet verstuurd. Zo’n bericht kan je wel meteen verwijderen, maar dat wil niet zeggen dat het echt weg is. Mensen kunnen op de tweet hebben gereageerd, of deze delen.”

Door het twitterbericht met excuses erachter nog even online te laten staan, konden lezers gerust worden gesteld. ,,We vinden dat de Veiligheidsregio zorgvuldig heeft gehandeld”, besluit de woordvoerster.

De Veiligheidsregio Midden-West-Brabant stuurde vrijdagochtend per ongeluk een testtweet de wereld in.



