Veel verschillen in coronasteun: Breda keert duizenden euro's meer uit dan Tilburg of Den Bosch

Rijen bij Tilburgse stem-hotspots, hekken op het Pieter Vreede­plein en een ‘foutje’ bij tien scholen

17 maart TILBURG - Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg staat woensdag om 15 uur op bijna 42 procent (de opkomst in 2017 was aan het eind van de dag 75 procent). Bij sommige stembureaus is het erg druk. Hotspots zijn wijkcentrum Heyhoef, Poppodium 013, het Pieter Vreedeplein en de mobiele stembussen.