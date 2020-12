Veel mensen nemen snel voor de kerst nog een coronatest: ‘Ze willen veilig de feestdagen in’

De laatste week krijgt ThuiszusterZ, een thuiszorgorganisatie uit Tilburg, steeds meer aanvragen binnen van mensen die zich snel nog even willen laten testen voor ze familieleden of kennissen opzoeken met de feestdagen, merkt Coen van Bragt. Normaal test hij voor zijn werk voornamelijk in de zorg, maar nu komen daar ook particulieren bij. ,,Dat is best wel even aanpoten.”