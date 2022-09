Veel Doe Maar in film over Henny Vrienten bij première in Tilburg

Tilburgs echtpaar verdacht van mishande­len en verwaarlo­zen honden, één hond ingeslapen

TILBURG - In de Tilburgse wijk Reeshof is donderdagmiddag een 38-jarige inwoner aangehouden op verdenking van mishandeling en verwaarlozing van twee honden. Zijn 34-jarige vrouw wordt ook als verdachte gezien. Eén hond is na overleg ingeslapen.

