Vanmiddag code geel in Brabant, mogelijk stevige onweersbuien op komst

‘Ja, ik wil’ kan gewoon gratis en dat gebeurt steeds vaker: ‘Maar meestal niet uit geldgebrek’

HILVARENBEEK – Gratis trouwen is in schwung. Dat is tenminste de trend die onder meer de gemeente Hilvarenbeek ziet. Omdat het praktisch is, of bewust een kosteloos ‘herstelhuwelijk’, na een eerdere scheiding.