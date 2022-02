Van schobbejak tot slet en al die andere scheldwoorden waar je een boete voor kunt krijgen

Pedojagen als verdienmo­del: groep jongens troggelde geld af door zich voor te doen als Kim of Evie

TILBURG/BREDA - Iemand uit de groep had zich voorgedaan als de 15-jarige Kim op Instagram. Toen de man dacht dat hij een afspraakje had bij de tuin van Interpolis in Tilburg werd hij opgewacht door twaalf jonge mannen. ,,Betalen anders bellen we de politie”, had de toen 18-jarige T.W. geschreeuwd. En zo werd pedojagen een soort van verdienmodel.

8 februari