Van Reusel naar de bergen van het Sauerland: Anne en Niels beginnen camping in Duitsland

REUSEL - In een leeg huis aan de Turnhoutseweg in Reusel bivakkeert het stel Niels van Breda (42) en Anne Sanders (35) nog enkele dagen op campingstoeltjes. Zij bereiden zich voor op een emigratie naar Duitsland om daar een camping te beginnen.

,,We hadden eens een grote gezamenlijke opdracht gedaan: mijn kunstproject waar Niels het licht bij deed. Dat samenwerken beviel erg goed", vertelt Sanders. ,,Een advertentie voor een eilandbeheerder in Ierland was de trigger om naar zoiets uit te kijken.”

Gelijk verliefd

Met een camperbusje toerden zij voornamelijk door Noord-Europa, Duitsland, Engeland, Wales, Schotland, Noord-Frankrijk en ook Duitsland. Ze vroegen zich toen af hoe het zou zijn om samen een camping te beginnen en ze gingen met andere ogen kijken naar de omgeving. Niels: ,,Wij dachten aan maximaal vijf uur rijden. Nederland was te duur. Schotland te ver, de Franse taal in de Belgische Ardennen te ingewikkeld en zo kwamen we uit op Duitsland.”

Quote Wij werden gelijk verliefd op deze camping, met haar idyllisch kabbelend riviertje Anne Sanders en Niels van Breda

Een Nederlandse recreatiemakelaar, gespecialiseerd in de Duitse horeca, werd in de arm genomen. Uiteindelijk viel hun oog op natuurcamping Schliprüthener Mühle, gelegen tussen beekjes en bergen in het dorpje Schliprüthen in Sauerland.

In de buurt van Winterbergen en Dortmund, 250 kilometer en drie uur rijden hier vandaan. ,,Deze camping sprong er voor ons uit met zijn 76 staanplaatsen, woonhuis, alpenweitje en bos op totaal vier hectare. Wij werden er gelijk verliefd op. Het idyllisch kabbelend riviertje over de camping is geweldig. Leuk voor de kinderen. Misschien maken we er een forellenvijver van”, aldus Sanders.

Lastig om baan op te zeggen

Deze goed onderhouden en goedlopende camping voldeed aan al hun wensen. Iets gedateerd, dat wel: ze moeten dus nog wel aan de slag. Er komt veel bij kijken, hebben ze ontdekt. Hij is van het klussen en renoveren. Zij heeft veel verstand van groen en aanplanten. ,,We denken ook nog aan een klein campingwinkeltje voor de basisbehoeften.”

Quote Ik heb nog wel wat Duitse les te volgen. Anne is de taal wel machtig Niels van Breda, vertrekt samen met zijn partner Anne Sanders naar Duitsland om daar een camping te beginnen

Plannen genoeg. De twee geven zich niet op voor het tv programma Ik vertrek: daar is hun verhaal te saai voor denken ze.

Na 25 jaar bij zelfde baas te hebben gewerkt- als elektromonteur- was voor Van Breda het opzeggen van zijn baan wel een lastig momentje. Zo ook voor Sanders, die docent was op het Pius X college.

Emotioneel

,,Wij zijn er klaar voor”, zegt Van Breda. ,,Ik heb nog wel wat Duitse les te volgen. Anne is de taal wel machtig. Bij iedereen die ik nu nog zie denk ik dat dit de laatste keer is in Reusel.”

Op 10 februari zwaaien zij Reusel gedag en gaan hun droom achterna. Ze realiseren zich dat het voor de achterblijvers anders ligt. ,,Vooral voor onze ouders is het emotioneel.”