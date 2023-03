Van Nieuw-Zeeland tot Curaçao, Ignace (95) en Trees (94) Van Boekhout zagen veel van de wereld en zijn nu zeventig jaar getrouwd

Update Ongeval op A58 bij Tilburg: snelweg tot in nacht dicht vanuit de richting Breda

TILBURG - Op de A58 is maandagavond een ongeluk gebeurd ter hoogte van Tilburg. De snelweg was volgens Rijkswaterstaat dicht tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. In de nacht werd de weg na bijna 3,5 uur vrijgegeven.