Van kleding, speelgoed tot meubels: Haaren in de bres voor vader die zijn kinderen redde

De woning is inmiddels afgezet met linten. ,,Er lijkt van buiten niet zoveel mee mis, maar de bovenste twee verdiepingen worden als verloren beschouwd”, zegt Kitty. ,,Brandschade natuurlijk en er is zoveel water in gepompt.”



Het is fijn dat iedereen er redelijk gezond uit is gekomen, maar het blijft een drama, klinkt het. Vooral omdat de vader - zelf vrijwillige brandweerman - een ZZP’er is. Daarom zijn ze de inzamelacties begonnen. Kleding en speelgoed is er inmiddels te over, financiële steun is nog altijd welkom. En kaartjes kunnen naar de Tiend 53 in Haaren. ,,De steun is hartverwarmend.”



De oorzaak van de brand is nog onbekend, mogelijk heeft een houtkachel daarbij een rol gespeeld. Het gezin had een houtkachel aanstaan en de hete pijp zou door ‘uitstraling’ op zolder de brand veroorzaakt hebben.