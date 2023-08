Van kazernegebouw naar basisschool: Willemspoort omarmt de chaos op eerste schooldag in nieuw gebouw

Onverwach­te debutant Houtriet speelt als enige Willem II’er zónder achternaam op zijn shirt: ‘Ik ben nog maar een soort stagiair’

Ineens was hij daar. Plotseling, vrijwel uit het niets. Jayden Houtriet maakte in de competitiewedstrijd tegen FC Dordrecht vorige week zijn debuut in het eerste elftal van Willem II. En dat was niet alleen een verrassing voor de buitenwereld, maar ook voor de 21-jarige middenvelder zelf.