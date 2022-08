Van jonge circusartiest tot ‘volwassen’ vrijwilliger: ‘Je groeit hier bij Il Grigio samen op’

Burgemees­ter Weterings mag drugswo­ning Don Boscos­traat voor drie maanden sluiten

DEN HAAG/TILBURG - Burgemeester Theo Weterings mag een woning in de Don Boscostraat in Tilburg voor drie maanden sluiten. Dit vindt de Raad van State. Op 22 augustus 2020 was er een schietincident bij het huis, waarna op tafel in de kamer een papieren zak met hard drugs werd gevonden.

