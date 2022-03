Van huisarts tot het volkstuinencomplex: Riel woedend op Tilburg over arbeidsmigranten nét over gemeentegrens

Sjirk uit Tilburg haalde deze vluchtelin­gen uit Charkov op bij de Poolse grens, 'Er vlogen continu vliegtui­gen over de huizen’

TILBURG/CHARKOV - Tilburger Sjirk Meijer was één van de Nederlanders die deze week Oekraïense vluchtelingen ophaalde aan de Poolse grens. Meijer bracht een vrouw met haar dochtertje, haar moeder en schoonmoeder mee. Ze doen hun verhaal over de schokkende ,,aanval van broeders tegen broeders” die de vier uit Charkov in Tilburg bracht.

14 maart