Van degraderen met Willem II tot (bijna) kampioen met Feyenoord: ook in Rotterdam pakt Wellenreuther nu de spotlights

Boek ‘Rijk geïllu­streerd levensver­haal’ typeert bewogen leven van tassenont­werp­ster La Verda

TILBURG - Memoires van een niet per se doorsnee leven; zo typeert de Tilburgse Maria la Verda, tassen- en modeontwerpster, schilder en tekenaar, haar nieuwe boek. Met een boekpresentatie bij Gianotten Mutsaers op 16 maart, bracht La Verda haar boek ‘Maria la Verda, een rijk geïllustreerd levensverhaal’ de wereld in. Een levenswerk dat nog lang niet af is.