Van de glitterjurken van Diana Ross tot de dromerige teksten van Spinvis: vijf uittips die je niet mag missen

Swingen met Dirk

Kinderpopster Dirk Scheele duikt samen met zijn jonge publiek in de wereld van muziek. Van gitaar en piano tot exotische instrumenten, Dirk leert je er alles over. En wist je dat je van een doos of de rits van je vest een muziekinstrument kunt maken? Natuurlijk komen zijn leukste liedjes ook nog voorbij!

23 april Spectrum Schijndel, ook nog in Oisterwijk, Boxtel en Berlicum

Volledig scherm Giovanca eert haar idool Diana Ross. © Andy Tan

In de ban van Diana Ross

Al als jong meisje raakte Giovanca in de ban van Diana Ross & The Supremes. De liedjes, de glitterjurken; het had iets magisch. Op de pick-up van haar vader draaiden vele Motownplaten en op haar kamer zong ze alle koortjes mee. In Giovanca honours Diana Ross eert Giovanca haar grote idool. Met liedjes, bewerkingen en verhalen neemt ze je mee door de verschillende periodes en hoogtepunten in Diana’s succesvolle carrière.

30 april De Leest, ook nog in Theater Markant in Uden

Volledig scherm Een van de werken van Chantal Rens. © SEA Foundation

Eigenzinnige kunst

De Brabantse kunstenaar Chantal Rens geniet bekendheid in Nederland en in het buitenland als eigenzinnig maker van fotocollages en kunstenaarsboeken. In haar solo-tentoonstelling You run around town like a fool and you think that it’s groovy toont ze analoge collages en prints en nieuwe sculpturen. Haar werk is te zien bij kunstenaarsinitiatief SEA Foundation in Tilburg.

Tot 8 mei SEA Foundation

Volledig scherm Spinvis treedt op in Den Bosch. © PR

De koning van originaliteit

Hij wordt ook wel de koning van de originele en unieke liedjes genoemd. Spinvis is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige artiesten in het poplandschap. In zijn theatershow Soms breekt er een hart, soms blaft er een hond gaat hij in op uitersten. Dat wat levens verandert en dat wat nauwelijks wordt opgemerkt.

29 april Theater aan de Parade

Volledig scherm Expositie met werk van Erwin Wurm in museum Jan Cunen in Oss. © Van Assendelft Fotografie

Leer kijken naar kunst

Iets leren over jezelf terwijl je kijkt naar prachtige kunst? Tijdens de workshop art-based learning kun je dichter bij jezelf komen door intensief te kijken. Want kijken naar kunst is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn gewend aan veel prikkels en gaan soms gehaast door het leven. Wat gebeurt er als je écht de tijd neemt om naar een werk te kijken?

24 april Museum Jan Cunen