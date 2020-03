Van Brabant naar Amerika om Bernie het Witte Huis in te krijgen: Jasper (31) is mee op campagne

Talloze telefoontjes in New Hampshire, langs de deuren in South Carolina en grote ‘watch parties’ in Florida. Het leven van Jasper van Kessel, geboren in Vorstenbosch en sinds vijf jaar inwoner van Tilburg, ziet er sinds eind januari heel anders uit. Nu hij eindelijk is afgestudeerd, is hij van zijn spaargeld drie maanden in the States. Voor de plaatselijke politiek heeft hij als sinds de verkiezingen van 2008 een fascinatie. Nu is hij er even zelf onderdeel van.