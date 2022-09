Van Bommelhof heeft binnen een jaar nieuwe ondernemers nodig: ‘Zorg in Moergestel blijft gewaarborgd’

met video Op vleugels de Tilburg Ten Miles lopen: ‘Je wordt gedragen door het publiek’

TILBURG - In een dikke 46 minuten was het voorbij voor de nummer 1 bij de CZ Tilburg Ten Miles. De hekkensluiter kreeg 2,5 uur de tijd om de ruim zestien kilometer door de stad uit te lopen. ,,Als je sommige mensen ziet strompelen denk je, stop er maar mee. En toch kan het best zijn dat die in hun hoofd een heerlijke wedstrijd lopen.”

26 september