Van betonnen treurplekken naar groenere binnenstad: dit zijn de plannen voor Tilburg

Mysterie: wat is Tilburgs succesvol­ste kledingwin­kel?

Wat is eigenlijk de meest succesvolle kledingwinkel van Tilburg? Hebben we het dan over Gimbrère, die keilang in onze stad zat, of andere lokale toppers zoals TIEN en Go-Britain? Nee, het antwoord is The Sting.