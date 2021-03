Vakantie dan maar in eigen land, liefst met wat luxe: ‘Bezoekers laten zich goed verwennen’

Velgendief (30) op heterdaad aangehou­den in Udenhout

24 maart UDENHOUT - Een 30-jarige man uit Polen is dinsdagavond op heterdaad aangehouden als verdachte van een diefstal bij een sloperij aan de Energieweg in Udenhout. In de auto waarin de man reed, werden drie velgen gevonden die bij de inbraak gestolen waren.