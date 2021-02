Vader redt drie slapende kinderen uit brandend huis in Haaren, zolder verwoest

De V. ontkent mishande­ling na verkeersru­zie of toch weer niet? ‘Ik pik dat niet naar mijn vrouwtje’

23 februari BREDA/WAALWIJK - Vrijwel meteen zegt Giovanni de V. al dat hij het er niet bij laat zitten als hij straf krijgt. Hij is helemaal niet in Waalwijk geweest, zo wuift hij de beschuldiging van mishandeling tijdens een verkeersruzie weg. Later kan de 23-jarige zich wel herinneren dat iemand een middelvinger tegen ‘zijn vrouwtje’ heeft opgestoken. ,,Ik heb een kort lontje, dat zeg ik eerlijk. Ik pik dat niet. Maar ik heb geen deur ingetrapt. Dat doe ik niet een twee drie.”