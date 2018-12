Vader en zoon aangehouden na aantreffen drugslab in Rijen

Audi met Poolse kenteken­plaat vliegt in brand na harde knal in Tilburg, politie sluit brandstich­ting niet uit

0:47 TILBURG - Na een harde knal dinsdagavond rond 22.45 uur is een Audi S5 in brand gevlogen op de Twentsestraat in Tilburg. Glas van de volledig uitgebrande auto ligt verspreid over de parkeerplaats. De brandweer sluit brandstichting niet uit.