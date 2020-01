Uitstoot van stikstof en fosfaat uit mest in Brabant gedaald in 2019

Moeder vermoorde Hugo van Houten blij na vonnis van 22 jaar cel: ‘Half vijf je cel op slot, 22 jaar lang!’

13:53 DEN BOSCH - De 45-jarige Tilburger Sooi de C. krijgt in hoger beroep 22 jaar cel voor het doodschieten van Hugo van Houten in augustus 2015. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat vanmiddag bepaald.