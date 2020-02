Uitgebreid onderzoek naar mishandeling Tilburgse Cindy (24) na opmerking over coronaviruslied

Hij wil daarbij benadrukken dat de politie het voorval zeer serieus neemt. ,,We waren bij de eerste melding aanwezig, maar het slachtoffer was toen nog te aangeslagen om aangifte te doen. We zijn wel meteen begonnen met een buurtonderzoek en bekijken ook videobeelden uit de omgeving. Gezien de ernst van het incident en haar verwondingen (onder andere een hersenschudding en krassen van een mes, red.) hebben we erop aangedrongen dat zij aangifte doet. Daar heeft zij mee ingestemd.”

Chinese roots

Het incident werd zondag groot nieuws nadat Cindy haar verhaal deelde met RTL Nieuws . Zij vertelde dat ze was mishandeld nadat ze bij een studentenflat aan een groep had gevraagd of ze wilden stoppen met het zingen van het coronaviruslied. Ze gaf aan dat het nummer gezongen werd om haar te treiteren, aangezien Cindy Chinese roots heeft.

Vier of vijf mannen

De politie heeft meer laten weten over het incident in een persbericht. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij rond 23.30 uur in de lift van het flatgebouw was gestapt. In die lift stond een groepje van vier of vijf mannen die het coronaviruslied zouden hebben gezongen. ‘Het slachtoffer, zelf van Aziatische afkomst, zei daar wat van waarna een woordenwisseling ontstond. Hierbij zou een mes getoond zijn. Vervolgens is de vrouw kennelijk mishandeld', valt te lezen in het persbericht.