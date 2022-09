Udenhout weer een dorpskalender rijker

Twaalf foto’s uit het ver, maar ook een recent verleden hebben de kalender gehaald. Het was geen makkelijke selectie, vertelt Hein van den Berg, voorzitter van de kalendercommissie. ,,Naast dat de echte oude foto’s wel langzaamaan op zijn, proberen we heden en verleden te mixen. We willen ook jongere Udenhouters aanspreken en die hebben niet zo veel met een foto van het boerenleven van honderd jaar terug.” In deze kalender daarom een foto van carnavalsgroep NOK uit 2017 en van een recente editie van Kindervakantieweek. Maar ook een overzicht van verdwenen Udenhoutse middenstanders, zoals het Zuivelhuis of De Weijer Woninginrichting.

Goossens zal niet op veel Udenhoutse muren gaan prijken, denkt Van den Berg. De kalender is vooral een verzamelobject geworden, schat Van den Berg in. Zo weet hij dat er een exemplaar naar Nieuw-Zeeland gaat. De samenstellers van de kalender krijgen dan ook regelmatig de vraag naar oude exemplaren: ,,En die hebben we. We krijgen namelijk wel eens een hele verzameling terug.” Voordat het zover komt met deze editie duurt nog wel even: deze is vanaf 19 september weer te koop op verschillende adressen in Udenhout.