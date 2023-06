Twintigers uit Goirle dopen de Oostplas weer om in Eastlake: ‘Evenementenbureau volgt later’

GOIRLE - Twee twintigers bouwen zaterdag 24 juni voor de tweede keer een feestje aan de Oostplas. Sam van der Schoot is de producent van Eastlake en Lucas van Dooren de veiligheidscoördinator. Is er in Goirle ook eens wat voor jongeren te beleven.