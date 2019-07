Tweede Kamer voelt niets voor enquête over strijd tegen de misdaad

Naleven appverbod op de fiets valt zwaar: ‘Vijf-en-ne-gen-tig euro? Hou op hoor!’

17:38 TILBURG - Op je mobieltje kijken op de fiets is vanaf maandag verboden. Dat het niet mág in bij de meesten in de Tilburgse binnenstad wel bekend, de regel ook naleven blijkt een ander verhaal.