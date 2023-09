Twee ruim 80 jaar oude bomen mogen toch om voor de bouw van woningen

met video + update Auto botst in Tilburg en ramt daarna geparkeer­de wagen, bestuurder mogelijk onder invloed: ‘Gelukkig fietste er niemand’

TILBURG - Bij een botsing tussen twee auto’s op een kruising in Tilburg is zaterdagochtend een geparkeerde auto geramd. Deze stond op een parkeerplek tegenover het kruispunt van de Molenbochtstraat met de Violierstraat. Een bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de politie vermoedt dat hij reed onder invloed, wordt daar een bloedtest afgenomen.