Twee mannen met zakjes vol drugs in de auto aangehouden in Rijen

Goirlese wethouder Piet Poos legt functie neer, nog niet hersteld van besmetting coronavi­rus

1 februari GOIRLE - De Goirlese wethouder Piet Poos is om gezondheidsredenen opgestapt. In december raakte hij besmet met het coronavirus, laat hij weten. Hij is daar nog steeds niet van hersteld. ,,Ik merk dat de verantwoordelijkheid voor de zware dossiers in mijn portefeuille ten koste gaat van mijn gezondheid”, schrijft hij.