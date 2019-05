Twee kleine kinderen uit hete auto bevrijd op Stadhuisplein Tilburg

Agent stuit toevallig op jongens die snorfiets stelen in Tilburg: verdachten laten zich niet zomaar pakken

17:35 TILBURG - Een jongen is woensdagavond op heterdaad betrapt door een agent toen hij probeerde een snorfiets te stelen. Dat gebeurde in de wijk Dalem in de Reeshof in Tilburg. Het bleek daarna nog een hele klus de jongen aan te houden. Dat is te lezen op de Facebookpagina van de politie.