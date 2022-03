Twee hallen recyclebedrijf volledig verwoest bij brand in Dongen

videoDONGEN - In een recyclebedrijf aan De Leest in Dongen woedt zaterdag in het hele gebouw een grote brand. Twee hallen zijn bij de brand volledig verwoest. Meerdere eenheden van de brandweer zijn druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar een derde hal. De rook was in de wijde omgeving van Dongen te zien. Rond 13.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat de rook afnam.