Twee gevlekte hyenapups geboren in Safaripark Beekse Bergen

Waar wil het Oranje Comité Tilburg heen? Voorlopig moeten ze nog een jaar op de handen zitten

26 april TILBURG - In coronatijd begon Frank van der Schoot als voorzitter van het Oranje Comité Tilburg. En dan kan je best willen praten over hoe het allemaal moet in de toekomst, maar eigenlijk gebeurt er gewoon helemaal niks. Nou ja, bijna niks.