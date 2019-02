Twee auto's ingenomen na ontdekking hennepkwekerij in Dongen

Vrije dagen bepaal je bij Building Blocks zelf, het maakt het werken leuker

8:01 TILBURG - Vraag aan Shaya Pourmirza hoeveel vrije dagen hij vorig jaar opnam, en hij antwoordt: nul. Vraag je hem hoeveel dagen hij vrij van zijn werk was, dan fronst hij zijn wenkbrauwen, puft en zegt dan: ,,Ik weet echt niet of het er twintig of vijftig waren. Nou..., ik heb best wat gereisd. Meer dan dertig toch wel denk ik.”