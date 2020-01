Truck met pech: rijstroken A58 weer vrij

‘Kille ontvangst’ voor Van Laarhoven die direct naar PI Vught moet. Broer Frans: Ik mocht hem geen hand geven

21:15 TILBURG - Het was een kille ontvangst voor Johan van Laarhoven op Schiphol donderdagavond. Zijn broer Frans mocht hem geen hand geven bij aankomst, in plaats daarvan werd hij meteen naar de gevangenis in Vught gebracht. ,,Iemand in dit land heeft dit bevel gegeven”, zegt advocaat Gerard Spong op de persconferentie op Schiphol. ,,We zullen niet rusten voor we weten wie dat is.”