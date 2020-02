Treinreiziger Bekir over botsing met vrachtwagen: ‘Eerst het remmen, toen de knal. Het was echt heftig’

,,Ik had al meteen in de gaten dat het niet goed was. De trein remde plots heel hard, het leek wel of de noodrem was ingetrapt. Daarna kwam de knal. Het ging in fracties van seconden. Ik zag de man die tegenover me zat kijken met een blik van: wat gebeurt hier? Zoiets verwacht je niet. We zagen aan de ene kant van de trein allemaal boompjes liggen. Veel mensen stonden meteen op om foto’s te gaan maken. Anderen belden naar hun werk of school.”