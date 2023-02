Trappist kan Karnaval Festival in Moergestel niet tegenhouden: stikstof en lawaai acceptabel

Het draait toch weer om de centen tijdens cultuurde­bat in Brabant

TILBURG - Hoe groot wordt de zak geld die na de verkiezingen naar de Brabantse kunst- en cultuursector gaat? Dat was het grote twistpunt van het cultuurdebat woensdagavond in de LocHal in Tilburg. Met applaus en boegeroep probeerde de volle tribune al wat te sturen.