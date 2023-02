Trappers wint overtuigend van Mosquitos Essen en haalt duizenden euro's op voor Giro 555

Op carnavalsvrijdag won Tilburg Trappers thuis met 6-2 van Mosquitos Essen. Het werd in Tilburg maar tot de derde periode even spannend.

Een goed gevuld uitvak dat zich liet horen, thuispubliek met oranje-groene sjaals en carnavalsdeuntjes voor de wedstrijd en in de pauzes. De entourage in IJssportcentrum Stappegoor was ernaar om carnaval 2023 een goede start te geven voor ijshockey lievend Tilburg.

Trappers speelde de wedstrijd in speciale shirts, waarop naast het vertrouwde blauw ook de Tilburgse carnavalskleuren oranje-groen te zien waren. De gedragen wedstrijdshirts werden geveild en door de spelers gesigneerd. De opbrengst van 3000 euro is overgemaakt naar Giro 555.

Trappersvoorzitter Ruud van Baast legt uit: ,,Toen we wisten dat we dit shirt gingen dragen en kort daarna de aardbeving in Syrië en Turkije plaatsvond, wisten we meteen dat het bedrag van de veiling daarheen moest. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar we willen als Tilburg Trappers ook zeker ons steentje bijdragen.”

Dan de wedstrijd. In de strijd om de tweede plaats van de Oberliga Nord was het belangrijk om de punten in eigen huis te houden. Maar Mosquitos Essen was niet van plan daaraan mee te werken.

De eerste periode startte dan ook met twee teams die duidelijk wilden winnen. Halverwege de eerste periode lukte het Trappers om meer druk te zetten, wat resulteerde in de 1-0 van Brett Bulmer. In de tweede periode werd Essen gevaarlijker en scoorde in de 34e minuut de 1-1.

Man of the match

Trappers startte de derde periode fel, bewust van de noodzaak van winst. Het resulteerde direct in de 2-1 van Bulmer en kort daarna in de 3-1 van Van Soest. Essen knokte zich nog terug in de wedstrijd met de 3-2. Goalie Ruud Leeuwesteijn liet met zijn sterke spel zien waarom hij na de wedstrijd de titel ‘man of the match’ verdiende. In de tweede helft van de derde periode liep een geconcentreerd en energiek Trappers via doelpunten van Vogelaar, De Hondt en Stempher uit naar 6-2.

Maker van de twee eerste Tilburgse doelpunten Brett Bulmer noemde de wedstrijd een van de beste van het seizoen. Tijdens de verloren wedstrijd van afgelopen dinsdag had hij zich zitten verbijten, omdat hij door een blessure niet kon meedoen. Hij was blij dat hij het team tegen Essen weer kon helpen. Om de vraag of coach Doug Mason de spelers instructie had gegeven over het wel of niet vieren van carnaval moest hij lachen. ,,Het is fantastisch wat er allemaal in de stad gaat gebeuren, maar wij focussen ons op de volgende wedstrijd, aanstaande zondag. Misschien dat we daarna nog even van carnaval kunnen genieten.”

Voor de supporters gelden blijkbaar andere regels. In de kantine van de sporthal begon carnaval direct na de wedstrijd. Met een noodzakelijke en zoete overwinning op zak.

Tilburg Trappers – Mosquitos Essen 6-2(1-0, 0-1, 5-1). Scoreverloop: 12. Bulmer 1-0, 34. Bruisten 1-1, 41. Bulmer 2-1, 45. Van Soest 3-1, 51. Dimitriew 3-2, 54. Vogelaar 4-2, 56. De Hondt 5-2 , 60. Stempher 6-2. Toeschouwers: 2.260.